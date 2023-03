IMMU realiza operação para travessia segura de pedestres na zona Oeste

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou, nesta segunda-feira, 20/3, mais uma ação para colaborar com a fluidez do trânsito e favorecer a travessia de pedestres na avenida Coronel Teixeira, nas proximidades do condomínio Reserva Inglesa, na zona Oeste.

Por orientação da prefeitura, os agentes de trânsito fazem, regularmente, a operação de travessia visando tanto orientar os pedestres quanto permitir o melhor fluxo de veículos. O local da operação concentra pedestres para realizar travessia, especialmente, nas primeiras horas da manhã e no final da tarde.

“Esta ação é feita diariamente visando a segurança de todos. Uma orientação é para que a travessia dos pedestres seja realizada com o maior volume de pessoas para não atrapalhar também o fluxo de veículos e não deixar que a avenida seja interditada a todo o momento devido ao processo de travessia”, frisou o chefe de Divisão Oeste do IMMU, Ian Domingues.

Pedestres

A operação se soma a outras iniciativas realizadas pelo IMMU para melhorar o fluxo de veículos e orientar os pedestres quanto a fazer uma travessia segura. O trabalho de educação para o trânsito do instituto é desenvolvido diariamente pelo IMMU não só nas ruas e avenidas movimentadas, mas também nas vias de escolas da capital.