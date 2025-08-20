David Almeida lança Núcleo de Apoio ao Superendividado em parceria com a Febraban

O prefeito David Almeida, lançou, nesta quarta-feira, 20/8, um acordo de cooperação técnica firmado entre a Prefeitura de Manaus, por meio do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Manaus (Procon Manaus), com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), para ampliar as ações de educação financeira e prevenção ao superendividamento. Durante o evento, realizado no auditório da sede da prefeitura, no bairro Compensa, zona Oeste, também foi lançado o Núcleo de Apoio ao Superendividado (NAS), que oferecerá atendimento especializado e orientações a consumidores com dívidas excessivas.





O prefeito David Almeida destacou a importância do tema e compartilhou experiências pessoais sobre os desafios de lidar com dívidas. “Todos sabem quanto ganham, mas quase ninguém sabe quanto gasta, e é aí que está o problema. É preciso anotar cada despesa para ter clareza e equilíbrio. O segredo é simples, não gastar mais do que se ganha”, alertou.

O prefeito ressaltou que o convênio permitirá que a população tenha acesso a ferramentas práticas para renegociar débitos e reorganizar as finanças. “Cartão de crédito e cheque especial têm juros muito altos. O caminho é trocar dívidas caras por dívidas mais baratas, alongar prazos e buscar o equilíbrio. Na nossa gestão aplicamos técnicas de governança para maior eficiência da máquina. Assim como fazemos na gestão da cidade, cada família precisa planejar sua receita e despesa para evitar colapsos”, completou Almeida.

A diretora-presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu, reforçou que o NAS será um espaço de transformação social. “Nosso objetivo não é apenas orientar, mas resgatar dignidade e qualidade de vida. O superendividamento aprisiona financeiramente, e esse núcleo vem para devolver tranquilidade às pessoas”, afirmou.

Representando a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Reginaldo Souza, destacou o caráter humano da iniciativa. “O superendividamento não é só uma questão financeira, mas também de saúde emocional. Em casos extremos, leva até ao suicídio. Por isso, parabenizamos o prefeito e o Procon Manaus por esse passo fundamental e reafirmamos nosso apoio nessa batalha”, disse.

Já o diretor executivo de Sustentabilidade, Cidadania Financeira e Relações com o Consumidor da Febraban, Amaury Martins de Oliva, ressaltou a relevância da parceria inédita na região. “Este é o primeiro acordo de cooperação da Febraban com um órgão de defesa do consumidor na Amazônia. Estudos mostram que 55% dos brasileiros têm pouco ou nenhum conhecimento sobre educação financeira, mas 90% reconhecem sua importância. Esse trabalho conjunto permitirá levar informação de qualidade e soluções práticas para prevenir o superendividamento”, pontuou.

Além da assinatura do acordo e do lançamento do NAS, o evento contou com a apresentação da cartilha “Guia de Dívidas e Dúvidas”, e palestras voltadas a servidores, acadêmicos e profissionais, com certificação de quatro horas de carga horária.