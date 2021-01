David Almeida negocia 700 mil doses da vacina contra a Covid-19

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), anunciou que negocia a aquisição de 700 mil doses da vacina produzida pela empresa AstraZeneca, para combater o novo pico da Covid-19 na cidade. A informação foi divulgada durante entrevista concedida pelo prefeito, para a TV BandNews Brasil, na manhã desta quinta-feira (7/1).

Buscando soluções eficientes para imunizar a população de Manaus, o prefeito David Almeida informou que já negocia com fornecedores privados a compra de vacinas produzidas pela empresa AstraZeneca. O objetivo é iniciar a campanha de vacinação o quanto antes, visando conter o crescente número de novos casos de Covid-19 na capital.

De acordo com o prefeito de Manaus, o lote de vacina que será adquirido complementa a quantidade a ser enviada pelo governo federal. Assim será possível iniciar a vacinação maciça da população da cidade.

Enquanto não acontece essa regulamentação por parte da Anvisa, David Almeida ressaltou os esforços coletivos do governo federal, estadual e municipal na busca por soluções rápidas para o novo pico da doença no Amazonas. Ele também frisou que Manaus recebe pacientes de outros municípios, o que aumenta a necessidade de manter os cuidados básicos e ampliar os esforços para o enfrentamento do vírus, em parceria com o governo estadual.

“Estamos no limite dos atendimentos, tanto na rede hospitalar pública quanto na rede particular. Temos dificuldades nesses atendimentos e se requer, neste momento, a atenção e a ajuda da população. Os três níveis de governo estão unidos, o federal, o estadual e o municipal, abrindo novos leitos, novas possibilidades de atendimento, para que possamos diminuir a pressão na rede de hospitais de média e alta complexidade”, defende o prefeito.