David Almeida pretende priorizar rede de proteção social

O candidato a prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), tem propostas que priorizam a rede de proteção social. Entre elas estão o Auxílio Manauara, Prato do Povo e Prato da Criança.

O programa Prato do Povo é uma rede de restaurantes populares que irão garantir alimentação de qualidade e baixo custo às famílias carentes. O Prato da Criança vai garantir café da manhã e almoço aos alunos da rede municipal de ensino. Já o programa Auxílio Manauara, um dos mais promissores do plano, vai beneficiar trabalhadores informais e famílias de baixa renda em situação de vulnerabilidade social, com auxílio de R$ 200.

Segundo David, o programa vai beneficiar mais de 40 mil famílias que já são cadastradas pelo município. “Os programas emergenciais do governo federal estão chegando ao fim em dezembro. Vamos ajudar a nossa população nesse momento de crise”, afirmou David.