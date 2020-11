Real, Barça, Fla, Santos e Palmeiras: os jogos deste sábado e onde assistir

Os jogos de hoje (21) se iniciam na parte da manhã com o Campeonato Inglês. Chelsea, Tottenham e Manchester City entram em campo. Na Espanha, rodada imperdível. Se o Real Madrid joga fora contra o Villarreal, Atlético de Madri e Barcelona fazem o grande clássico da décima rodada da La Liga.

No Brasil, Flamengo, Santos, Athletico Paranaense e Palmeiras disputam a 22ª rodada do Brasileirão.

Nosso colunista Danilo Lavieri recomenda assistir à partida Flamengo x Coritiba, já que a equipe carioca ainda não venceu com Rogério Ceni e está pressionada por isso.

O Flamengo ainda não venceu com Rogério Ceni no comando e precisa bater o Coritiba para evitar que a pressão na Gávea aumente ainda mais. Para piorar, o time não poderá contar com nomes importantes com Gabigol, Pedro e Rodrigo Caio”.

Abaixo a lista ads partidas mais importantes do dia e onde serão transmitidas. A ordem é cronológica e os horários são de Brasília.

9h30 – Newcastle x Chelsea

Campeonato Inglês

Estádio James Park

Onde assistir: ESPN Brasil

12h15 – Vilarreal x Real Madrid

Campeonato Espanhol

Estádio De La Ceramica

Onde assistir: ESPN Brasil

14h30 – Tottenham x Manchester City

Campeonato Inglês

Estádio Tottenham Hotspur

Onde assistir: ESPN Brasil

14h45 – Juventus x Cagliari

Campeonato Italiano

Juventus Arena

Onde assistir: TNT

17h – Atlético de Madrid x Barcelona

Campeonato Espanhol

Wanda Metropolitano

Onde assistir: ESPN Brasil

19h – Flamengo x Coritiba

Campeonato Brasileiro

Estádio Maracanã

Onde assistir: Premiere

19h – Athletico x Santos

Campeonato Brasileiro

Arena da Baixada

Onde assistir: TNT e EI Plus

21h – Goiás x Palmeiras

Campeonato Brasileiro

Estádio Hailè Pinheiro

Onde assistir: Premiere

Fonte: UOL