David Almeida realiza visita institucional ao Ministério Público do Amazonas

O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, nesta sexta-feira, 22/11, visita institucional ao Ministério Público do Amazonas (MPAM), para demonstrar a importância da harmonia entre os poderes, além de parabenizar, pessoalmente, a procuradora-geral de Justiça (PGJ), Leda Mara Nascimento Albuquerque, 2ª mulher na história a assumir a Procuradoria-Geral de Justiça do MPAM, empossada no dia 15 de outubro.





Durante a reunião, o prefeito enfatizou a colaboração entre as instituições como instrumento de fortalecimento da fiscalização e da implementação de políticas públicas.

“Como prefeito reeleito, eu vim fazer essa visita, reconhecendo a autoridade do Ministério Público e para desejar êxito à nova procuradora, que eu não tive a oportunidade de ir à sua posse, em função da eleição, além de buscar a resolução dos conflitos, como a gente tem feito. O Ministério Público tem trabalhado de uma maneira bem didática, educativa, para que possamos evitar os litígios judiciais. Então, essa visita é exatamente isso: o respeito à instituição, desejar êxito para ela e, também, colocar o município à disposição naquilo que for possível”, disse.

Para a procuradora-geral de Justiça, Leda Mara Nascimento Albuquerque, é imprescindível assegurar que as ações municipais estejam em conformidade com os princípios constitucionais e os direitos dos cidadãos. “O Ministério Público tem muito interesse no sucesso da administração municipal, evidentemente que nós aqui fazemos o nosso trabalho, que é fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, dentre outras coisas. Mas o nosso desejo primeiro é que os serviços sejam prestados de forma satisfatória; as políticas públicas sejam desenvolvidas em prol da população; que a população possa ser atendida, dentro das suas perspectivas por essas políticas”, pontuou.

O encontro ocorreu na sede da Procuradoria Geral de Justiça, no Ministério Público do Amazonas, localizada na avenida Coronel Teixeira, zona Oeste, e contou com a presença do procurador-geral do Município, Rafael Bertazzo, do subprocurador adjunto, Marco Choy, da subprocuradora-geral de Justiça para Assuntos Jurídicos e Institucionais, Anabel Vitória Pereira Mendonça de Souza, do subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Administrativos, André Virgílio Belota Seffair, da secretária-geral do Ministério Público, Wandete de Oliveira Netto.

A Prefeitura de Manaus mantém com o Ministério Público do Estado do Amazonas, vários acordos de cooperação técnica, como: Projeto Escola em Paz, Sinalização de trânsito, Atendimento a pessoas com Deficiência, Rede de atenção psicossocial e Acessibilidade em estruturas públicas. Na reunião, o prefeito sinalizou que todos serão mantidos em seu próximo mandato.