Semsa inicia curso informal de cuidador do idoso na segunda-feira, 25/11

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), inicia, nesta segunda-feira, 25/11, mais uma edição do Curso Informal de Cuidador do Idoso. A programação acontecerá no Centro de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimi) Ada Rodrigues Viana, localizado na avenida Brasil, Compensa 2, na zona Oeste.





No total, 60 pessoas estão inscritas na formação, que será realizada até a sexta-feira, 29, no horário das 8h às 12h.

A chefe do Núcleo de Saúde do Idoso da Semsa, enfermeira Eliny Rocha, assinala que os cursos voltados aos cuidados de pessoas idosas vêm sendo realizados pela Semsa com o objetivo de apoiar as famílias abordando aspectos relacionados ao processo de envelhecimento, enfocando principalmente os cuidados preventivos e formas de auxílio ao idoso.

“Estamos percebendo um interesse crescente da população em participar dos cursos, o que é um bom sinal. Esse interesse evidencia que as pessoas estão mais conscientes de que uma parte expressiva da população está em processo de envelhecimento e é necessário tomar medidas para que as alterações decorrentes do avanço da idade, sejam vivenciadas com saúde e qualidade de vida”, observa.

A programação da formação inclui abordagens relacionadas ao processo de envelhecimento, doenças patológicas que representam o comprometimento da funcionalidade corporal, alterações hormonais, instruções sobre primeiros socorros, orientações sobre cuidados de pessoas acamadas, direitos dos idosos e outros temas.

Este ano os Distritos de Saúde Leste, Norte, Rural já realizaram o curso de cuidador do idoso. A próxima edição está prevista para o período de 2 a 6 de dezembro no horário da manhã.