David Almeida recebe convite para assumir vice-presidência de Floresta da FNP

Como reconhecimento ao bom trabalho realizado nos primeiros 47 dias de seu mandato, o prefeito de Manaus, David Almeida, foi convidado, nesta terça-feira, 16/2, durante reunião virtual, para assumir a vice-presidência de Floresta da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), no biênio 2021/2023. A eleição da nova chapa acontecerá no dia 15/4, porém, historicamente, a escolha é realizada por aclamação dos membros da entidade dirigida exclusivamente por prefeitos em exercício dos seus mandatos.

Como vice-presidente de Floresta da FNP, David Almeida irá representar os municípios e a entidade, em nível nacional, quando for necessário discutir assuntos relacionados ao meio ambiente e políticas ambientais.

Atual presidente da entidade, o prefeito de Campinas (SP), Jonas Donizette, informou que o convite feito a David é uma forma de demonstrar o respeito que os membros da FNP têm pelo novo gestor da capital do Amazonas e valorizar o bom início da nova gestão, mesmo tendo pela frente o grande desafio de enfrentar a pandemia da Covid-19.

Além disso, Donizette afirmou que a FNP estará mais próxima da região amazônica e de suas necessidades, graças ao novo posto que será ocupado por David Almeida.

“Todas as capitais têm um simbolismo, mas Manaus, por causa da floresta e das circunstâncias ambientais, tem um simbolismo muito forte, principalmente nos organismos internacionais. O presidente não pode ter concentrado muita coisa. Então, essa vice-presidência ajuda a acompanhar os assuntos de uma forma bem mais focada”, observou Donizette.

Compromisso

Grato pelo convite, David Almeida anunciou que irá trabalhar para que, por meio da FNP, as prefeituras sigam ampliando suas frentes de trabalho e melhorando a qualidade de vida da população. Seu primeiro foco será a rediscussão do Pacto Federativo.

“Acho muito injusto para os municípios. Não dá para ficar só com as sobras do que se arrecada, tanto em nível federal quanto estadual. As pessoas vivem nos municípios, nas cidades, e são elas que têm os maiores problemas e as menores arrecadações. Então, lutarei por melhores dias para as prefeituras, para as cidades do Brasil, e a Frente pode me oportunizar isso”, disse Almeida.

A FNP tem como foco atuar nos municípios brasileiros com mais de 40 mil habitantes. A pedido de Jonas Donizette, David Almeida se prontificou em conversar com os prefeitos dos municipais de Tabatinga, Humaitá, Parintins, Itacoatiara, Manacapuru e Coari, para que se filiem à entidade, fortalecendo, assim, a representatividade do Amazonas junto aos órgãos nacionais.