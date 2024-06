David Assayag se recupera após passar mal na segunda noite do Festival de Parintins

O levantador de toadas do Boi Garantido, David Assayag, já se recupera após um mal-estar na noite de ontem (29), enquanto se apresentava no Festival Folclórico de Parintins. O artista precisou encerrar sua participação pouco antes da apresentação do boi vermelho, no Bumbódromo, para receber atendimento médico.





O forte calor em Parintins fez David Assayag se sentir mal. “A quentura do sambódromo me fez passar mal. Mas não foi nada de mais. Minha pressão baixou, mas já está tudo tranquilo “, afirmou o artista nas redes sociais.

David Assayag deve se apresentar hoje (30) novamente, para encerrar a participação do Boi Garantido, na 57a edição do Festival Folclórico de Parintins.