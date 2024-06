Coreia do Norte chama Coreia do Sul, EUA e Japão de versão asiática da Otan

A Coreia do Norte criticou um exercício militar conjunto da Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos realizado este mês, informou a mídia estatal neste domingo (30), dizendo que tais exercícios mostram que o relacionamento entre os três países se desenvolveu na “versão asiática da Otan”.





Na quinta-feira (27), os três países iniciaram exercícios militares conjuntos em grande escala chamados “Freedom Edge”, envolvendo navios da marinha, caças e o porta-aviões norte-americano Theodore Roosevelt, com propulsão nuclear, com o objetivo de reforçar as defesas contra mísseis, submarinos e ataques aéreos.

O exercício foi concebido na cúpula realizada em Camp David no ano passado para reforçar a cooperação militar no meio das tensões na península coreana decorrentes dos testes de armas da Coreia do Norte.

Pyongyang não ignorará o fortalecimento de um bloco militar liderado pelos EUA e seus aliados e protegerá a paz regional com uma resposta agressiva e esmagadora, afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte em comunicado, segundo a agência de notícias KCNA.

O ministério também disse que Washington continua o seu esforço para ligar a Coreia do Sul e o Japão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), acrescentando que as tentativas da Coreia do Sul de fornecer armas à Ucrânia são um exemplo desse esforço.

O Ministério da Defesa de Seul disse em comunicado que o exercício “Freedom Edge” foi uma resposta ao programa nuclear e de mísseis da Coreia do Norte, ao mesmo tempo que rejeitou as críticas de Pyongyang.

A Coreia do Sul disse que iria rever a possibilidade de fornecer armas diretamente à Ucrânia, em protesto contra um recente pacto de defesa mútua assinado entre o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o presidente russo, Vladimir Putin.

A Coreia do Sul e os Estados Unidos acusaram o Norte de fornecer armas à Rússia que estão sendo utilizadas na guerra na Ucrânia. Tanto a Rússia como a Coreia do Norte negam tais transações.

O partido no poder da Coreia do Norte realizou uma reunião na sexta e no sábado presidida por Kim, que no segundo dia abordou os “desvios” que dificultam o desenvolvimento econômico e definiu o foco para o segundo semestre do ano, informou a mídia estatal.

A Coreia do Norte há muito condena os exercícios conjuntos entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul como um ensaio para uma invasão e uma prova das políticas hostis de Washington e Seul.

No ano passado, os EUA, a Coreia do Sul e o Japão realizaram exercícios conjuntos de defesa contra mísseis navais e antissubmarinos para melhorar as respostas às ameaças norte-coreanas.

Fonte: CNN Brasil