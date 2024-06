David Assayag, Isabelle e Sinhazinha do Caprichoso passam mal no Bumbódromo

Durante a noite do sábado (29/06) no Festival Folclórico de Parintins 2024, o levantador de toadas David Assayag passou mal durante a apresentação do Garantido. O forte calor dentro do Bumbódromo afetou também outros artistas, como Isabelle Nogueira, cunhã-poranga do Garantido, e Valentina Cid, sinhazinha do Caprichoso.





Valentina Cid sentiu-se mal logo após sua apresentação aos jurados e foi prontamente socorrida pela equipe e pelo Corpo de Bombeiros. Durante a apresentação do Garantido, Isabelle Nogueira também sofreu com o calor intenso. Após duas horas de apresentação, David Assayag não se sentiu bem e foi amparado por membros do Garantido, necessitando também da assistência do Corpo de Bombeiros. Ele foi retirado da arena e atendido no ambulatório médico com um quadro de hipotensão, hiperglicemia e desidratação, sendo medicado e liberado posteriormente.

De acordo com fontes do Corpo de Bombeiros, o forte calor dentro do Bumbódromo pode ter sido a causa do mal-estar dos artistas.

Fonte: Segundo a Segundo