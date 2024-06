Garantido encerra a segunda noite levando o Bumbódromo ao delírio

Na segunda noite de apresentações do 57º Festival de Parintins, promovido pelo Governo do Amazonas, o Boi Garantido encerrou a festa com o tema “A Cidade de Lindolfo”, como parte do projeto “Segredos do Coração”. As apresentações deste ano acontecem nos dias 28, 29 e 30 de junho.





Dentro do Bumbódromo, o boi vermelho e branco trouxe a materialização do sonho do criador, com dança, canto e a tradicional brincadeira de boi-bumbá, que encantaram a galera com os módulos alegóricos e itens. Para Rivaldo Ferreira, membro da Comissão de Artes do Garantido, a primeira noite foi um resgate da identidade do boi vermelho e branco, e o segundo dia levou todos para dentro da casa do fundador do bumbá, Lindolfo Monteverde.

“O Garantido é isso, o Garantido é emoção. Hoje, a apresentação nos remete a grandes emoções, porque vamos contar a história de Lindolfo Monteverde e mostrar a cidade de Lindolfo, que é o berço sagrado de toda uma nação campeã”, destacou Ferreira.

Um dos momentos mais aguardados foi a aparição do icônico “Belezão”, um Boi Garantido gigante que soltou essência de patchouli pela arena. Desde sua primeira aparição em 1985, o Belezão é um símbolo de majestade, com sua última aparição em 2018. Outro momento emocionante foi a entrada da sinhazinha do Boi Garantido, Valentina Coimbra, saindo de uma alegoria representando o coração, símbolo do bumbá vermelho e branco. “A gente se dedica o ano todo para chegar nesse momento e executar um bom trabalho”, disse Valentina.

Entre a galera, Elisângela Sena, 48, representante do item 19, realizou um sonho antigo ao participar do festival pela primeira vez. “É algo genial e espetacular, não tem como explicar. Era um sonho muito antigo, que eu tinha há mais de 10 anos. Esse ano deu tudo certo. Tem que pular muito, cantar, dançar, vibrar mesmo!”, afirmou a torcedora do Boi Garantido.

57º Festival de Parintins

Realizado no último final de semana de junho, o Festival de Parintins 2024 acontece nos dias 28, 29 e 30 de junho. As ações do Governo do Amazonas visam fortalecer a promoção cultural, o turismo, a sustentabilidade, além de ações na segurança, fiscalização de embarcações e o combate à violação de direitos humanos.