David Reis está na mira do TCE-AM

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), David Reis, está na mira do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). O motivo é referente a irregularidades na gestão do vereador.

O sindicato dos servidores da própria Câmara, da Assembleia Legislativa e do TCE ingressou com uma ação relatando possíveis irregularidades da administração de David Reis. Há denúncias sobre prorrogação de contratos, dispensa de licitações e contratações irregulares, entre outros.

Um dos contratos diz respeito à contratação e aquisição de painéis solares. Vale ressaltar que, atualmente, David Reis também é candidato ao cargo de deputado federal nas eleições deste ano.