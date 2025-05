Defesa Civil reconhece situação de emergência em Boca do Acre (AM) após inundações

A Defesa Civil Nacional reconheceu, ontem segunda-feira (5 de maio), a situação de emergência no município de Boca do Acre, no Amazonas, devido às inundações que atingiram a região.





Com o reconhecimento, a cidade está apta a solicitar recursos do Governo Federal para ações de resposta e recuperação.

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, detalhou como os repasses podem ser utilizados:

“Os recursos da Defesa Civil podem ser empregados, inicialmente, para assistência humanitária — com a distribuição de kits de higiene e alimentos às pessoas afetadas — e para o restabelecimento de serviços essenciais, como o abastecimento de água e a desobstrução de vias públicas. Também podem ser usados na reconstrução de infraestruturas públicas e habitações destruídas pelo desastre.”

Atualmente, o estado do Amazonas tem sete reconhecimentos de situação de emergência vigentes: quatro por inundações, dois por chuvas intensas e um por erosão de margem fluvial.

Mais informações sobre as ações de proteção e defesa civil do Governo Federal estão disponíveis em mdr.gov.br.

Fonte: Brasil 61