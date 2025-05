Prefeitura de Parintins realiza Festa das Mães com sorteio inédito de carro no Bumbódromo

Em uma grande celebração de carinho e reconhecimento, a Prefeitura de Parintins realiza neste sábado, 10, no Bumbódromo, uma festa especial em homenagem às mães do município com sorteio inédito de um carro 0 km, duas motos e diversos outros prêmios.





O evento, que deve reunir mais de 10 mil mães da cidade e da zona rural, será marcado por muita emoção, surpresas e gratidão às mulheres que dedicam suas vidas à maternidade. A ação é organizada pela Prefeitura de Parintins, por meio de todas as secretarias da administração municipal, em um esforço conjunto que transforma o Bumbódromo, palco dos bois Caprichoso e Garantido, em um espaço de afeto e valorização da mulher parintinense.

Na entrada do evento, serão distribuídos os cupons que darão direito a participar dos sorteios. Pela primeira vez na história das homenagens do Dia das Mães promovidas pela Prefeitura, será sorteado um carro 0 km, além de duas motocicletas e muitos outros brindes.

O prefeito Mateus Assayag destacou o ineditismo da premiação e reforçou o convite a todas as mães. “Preparamos prêmios especiais para tornar esse momento ainda mais alegre. Pela primeira vez, teremos o sorteio de um carro na festa do Dia das Mães promovida pela Prefeitura. É um gesto de reconhecimento à força e dedicação das mães de Parintins”, afirmou.

“Quero convidar todas as mães da nossa cidade para participarem desse momento especial e concorrerem a um carro zero quilômetro. Vai ser uma festa inesquecível”, completou o prefeito.

A homenagem deste sábado reforça o compromisso da gestão municipal em valorizar quem cuida, educa e forma gerações com amor e resistência.