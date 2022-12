DEHS prende policiais da ROCAM suspeitos de matarem 4 pessoas na AM – 010

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informa que a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), pediu as prisões temporárias, para fins investigativos, com validade de 30 dias, de 12 policiais militares suspeitos de envolvimento nas mortes de quatro pessoas, na última quarta-feira (21). Na manhã deste sábado (24/12), a Justiça acatou os pedidos e os envolvidos já se encontram na unidade prisional da Polícia Militar.

O pedido de prisão foi feito menos de 72 horas após o quádruplo homicídio, destacando a celeridade nas investigações do caso. Conforme determina a legislação penal brasileira, em 24 horas os militares serão encaminhados para a audiência de custódia, onde ficarão à disposição da justiça. A Justiça também acatou os pedidos de busca e apreensão feitos pela Polícia Civil. As investigações prosseguirão com as oitivas dos militares para esclarecimento do caso.

Tão logo tomou conhecimento dos fatos, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) afastou imediatamente das funções os 12 agentes. Também imediatamente foi instaurado um inquérito militar para apurar a conduta dos policiais.

A SSP-AM ressalta o trabalho integrado entre a PMAM, PC-AM e a Corregedoria-Geral da SSP-AM para dar celeridade à elucidação do caso e reforçar que o Sistema de Segurança Pública do Amazonas não compactua com desvios de conduta de quaisquer servidores.

O casal Valéria Luciana Pacheco da Silva, 22, e Alexandre Melo, 29, e os irmãos Lilian Daiane Máximo Gemaque e Diego Máximo Gemaque foram encontrados mortos dentro de um carro na AM-010.

Fontes ouvidas pelo Portal do Lobão afirmam que a polícia civil tem imagens das viaturas Rocam escoltando o veículo Onyx com os quatro ocupantes e cruzando a barreira da AM-010, onde fica o ramal onde eles foram executados.

Este poderia ser apenas mais um crime atribuído a guerra de facções, não fosse o vídeo feito por um venezuelano que mostrou a abordagem policial numa rua do bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus.