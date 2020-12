Deiveson Figueiredo coloca cinturão em jogo contra Brandon Moreno

Deiveson Figueiredo foi um dos principais destaques do UFC em 2020. O brasileiro subiu ao octógono três vezes, conquistou o cinturão peso-mosca, fez sua primeira defesa com sucesso e, 21 dias após sua última atuação, está de volta para fechar o ano com chave de ouro. Para isso, precisa vencer Brandon Moreno esta noite, no UFC 256, em Las Vegas, para defender mais uma vez com sucesso seu título.

Com 20 lutas e apenas uma derrota na carreira, Deiveson enfrentará um rival que também vive um bom momento. São três vitórias seguidas e um empate nas últimas lutas no Ultimate. O brasileiro, porém, disse ao Combate.com que não vê outro caminho que não seja uma rápida vitória.

– Podem esperar um movimento intenso no primeiro round, e ainda no primeiro a gente vai se digladiar, vamos entrar no “scramble”, e é aí que ele será finalizado. Vou finalizá-lo ainda no primeiro round, ele pode ter certeza disso. Já lutei com dois caras criados no wrestling e sempre mostrei a minha luta marajoara, o poder dela. Os dois tentaram me colocar para baixo, não tiveram sucesso e foram finalizados. Não sei se Brandon Moreno vem do wrestling, mas se ele tentar me colocar para baixo é mais um que será finalizado. E se ele não tentar me colocar para baixo, vou colocá-lo e vou finalizá-lo.

Moreno e Deiveson subiram ao octógono pela última vez no mesmo evento, o UFC 255, há três semanas. O desafiante prega respeito ao brasileiro, mas está confiante que vai desbancá-lo.

— Obviamente o Deiveson é campeão por algumas razões. A última luta dele foi incrível, a força que ele tem, o preparo físico dele, uma boa absorção dos golpes… Eu conheço todos os seus pontos fortes e habilidades, mas, ao mesmo tempo, sei que posso ganhar dele. É difícil, mas acredito em mim mesmo, vou encontrar o caminho certo. Ele vai tentar arrancar minha cabeça desde o primeiro round, preciso ser inteligente, mas ele é um cara que só tem um golpe, com a mão direita, claro que poderosa. Então tenho que ser esperto, sou mais rápido e técnico que ele, tenho que usar isso a meu favor para vencer.

Após a pesagem oficial nesta sexta-feira, os lutadores trocaram algumas provocações, de forma amistosa na encarada. Após cumprimentar o campeão, Moreno fez um sinal de coração para ele, mas Deiveson retrucou gesticulando que iria arrancar a cabeça do desafiante. Mas tudo em um clima cordial, sem precisar da intervenção de Dana White.

