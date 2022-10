Depressão no esporte: Por que os casos estão aumentando entre atletas?

Os casos de depressão entre atletas são muito comuns, mas você sabe o que causa essa condição?

A depressão é, sem dúvida, uma das doenças mais comuns e perigosas do século XIX, mas existem algumas nuances que geram dúvidas como, por exemplo, por que determinadas profissões têm maior índice da doença?

Os casos de depressão no esporte têm se tornado cada vez mais comum, contrastando com uma aparente vida de luxo e auto superação, no entanto, existem vários fatores que podem colaborar para isso.

No artigo “O uso da psicologia e da psicanálise para alta performance esportiva” escrito pelo Pós PhD em neurociências, Dr. Fabiano de Abreu Agrela, essa relação é analisada, em especial no caso de esportes que necessitam de altos rendimentos.

Apesar de muitas vezes glamourizada, a rotinas de um atleta pode ser desgastante física e mentalmente, segundo Dr. Fabiano de Abreu, a necessidade por resultados e pressão por rendimento esportivo podem causar doenças psicológicas nos atletas.

“O sucesso ou a vitória podem induzir nos atletas um sentimento de separação da família ou do público, produzindo ansiedade e vergonha consideráveis, que levam à inibição da performance […] O sentimento gerado por uma grande quantidade de pessoas assistindo pode causar, por exemplo, crises de pânico que afetam drasticamente os atletas”.

“Alguns atletas ainda carregam consigo um temor relacionado à vitória devido ao sentimento negativo acerca da sensação de que são superiores aos outros […] Para lidar com contextos desafiadores que surgem nos esportes de alto rendimento, pode ser necessário um sólido senso de autoestima desenvolvido durante a infância, sendo que um senso fragilizado de si pode tender ao colapso diante de situações de pressão”. Afirma no artigo.

Além das questões diretamente psicológicas, existem as questões físicas que também impactam na saúde mental do atleta, como o convívio com lesões e necessidade de superar os limites do corpo.

