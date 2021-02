Deputados fazem manifesto contra decreto de Bolsonaro que prejudica a ZFM

Os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) enviaram um manifesto a presidente Jair Bolsonaro. O objetivo é uma revisão do decreto governamental de redução de 35% para 20% da alíquota do imposto de importação para bicicletas fabricadas no Polo Industrial de Manaus (PIM).

De acordo com o presidente do parlamento, deputado Roberto Cidade (PV), o reajuste no imposto resultará na demissão de mais de 5 mil trabalhadores do polo de Bicicletas da Zona Franca de Manaus (ZFM). Para os deputados, a redução do tributo pode piorar a situação econômica do Amazonas.

Os deputados afirmam, ainda, que o Amazonas precisa voltar ao caminho do desenvolvimento e recuperação de sua economia. Portanto, eles pedem que o presidente reveja a decisão.