Desdenhando da tragédia, general diz que as queimadas no Brasil é uma ‘fogueirinha”

Se a situação fosse tão ruim ia “chegar fumaça lá em Londres, em Paris”, disse o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno.

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. Sobrevoou a região amazônica e seguiu com tom negacionista do governo, no momento que o Brasil atinge altos índices de queimadas.

“Passamos ali por cima e ressaltamos que ali tem algumas áreas que são áreas de queimadas, mas isso é totalmente deturpado, porque é colocado fora de contexto, que é uma coisa majestosa, fica virando uma fogueirinha. Isso é ruim pra gente”, disse o ministro, conforme publicado no portal UOL.

Ele ainda disse que existe a impressão de que “a Amazônia está em chamadas”, afirmando que se a situação fosse tão ruim ia “chegar fumaça lá em Londres, em Paris”.

