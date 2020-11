Estado incentiva desenvolvimento rural em Itapiranga

O desenvolvimento da produção rural de Itapiranga (a 222 quilômetros de Manaus) tem ganho o incentivo do governo do Amazonas, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam).

Os investimentos, por meio de ações como Cartão do Produtor Primário e Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), têm beneficiado famílias em situação de vulnerabilidade social.

Neste mês, 25 produtores serão contemplados com a emissão do Cartão do Produtor Primário no município. Já por meio do PAA, houve uma alavancada no número de produtores beneficiados em 2020, que saltou de sete para 17. O avanço também foi refletido na economia de Itapiranga.

Dada a alta demanda de famílias em situação de vulnerabilidade social em Itapiranga, o Idam, em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), buscou aumentar o alcance de pessoas beneficiadas com os produtos cultivados na região.

Por meio da parceria entre as instituições, que são vizinhas na sede do município, os alimentos comprados também são distribuídos para o hospital da cidade e entidades sociais.