Destinos brasileiros que combinam com o clima de inverno

Alguns lugares se tornam ainda mais atrativos durante estação mais fria no país

O inverno, que começou no final de junho e vai até 22 de setembro, trouxe as baixas temperaturas para muitas regiões do país.

O clima de frio e, por vezes, com chuvas ao longo do dia, pede por programas diferenciados, como curtir um bom filme em casa, acender a lareira e até preparar um fondue ou chocolate quente!

Além de aproveitar em casa no quentinho, algumas cidades brasileiras combinam muito com o clima de inverno e se tornam ótimas opções para turistar no frio, com paisagens e passeios que são ideais nesta época do ano. Tire o casaco do armário e confira quatro destinos para curtir o inverno brasileiro:

Bento Gonçalves – RS

Aos apaixonados por vinhos, Bento Gonçalves é uma das cidades que deve fazer parte do próximo roteiro de viagem, especialmente no inverno, já que a bebida combina muito bem com o clima de friozinho proporcionado pela estação. A cidade, localizada na Serra Gaúcha, juntamente com Garibaldi e Monte Belo do Sul, forma o Vale dos Vinhedos, um dos principais pólos de enoturismo no Brasil.

Bento Gonçalves é um destino que une belíssimas paisagens, boa gastronomia e uma imersão completa pelos vinhedos e vinícolas da região, com passeios no Vale dos Vinhedos. Eric Ferreira, fundador da Del Vino Wine Club, recomenda que os viajantes busquem por roteiros na região, assim podem aproveitar todas as atrações do Vale dos Vinhedos, conhecendo de perto a história e origem dos vinhos.

Campos do Jordão – SP

Quase impossível não lembrar de Campos do Jordão, em São Paulo, quando falamos de inverno. É o destino ideal tanto para quem busca descansar e ter contato com a natureza quanto quem busca por aventuras, como trilhas e passeios mais radicais.

A cidade possui uma ótima infraestrutura, com bons hotéis, restaurantes e atrações diversas. Além disso, a cidade traz um clima de romance único. Por todos estes motivos, é um dos destinos mais populares entre os paulistanos, especialmente.

Monte Verde – MG

Assim como Campos do Jordão, Monte Verde também é um destino muito comum e procurado nos dias mais frios. O distrito está localizado no município de Camanducaia, em Minas Gerais, mas também é bem próximo de São Paulo.

O clima ameno de Monte Verde e o contato com as montanhas torna o destino perfeito para o inverno, além de contar com boa infraestrutura de hotéis e pousadas e boa gastronomia também — o centro possui lojas e atrações variadas.

Guaramiranga – CE

Para muitos é um destino incomum, principalmente por estar localizado no Ceará, estado muito procurado por suas belíssimas praias, mas Guaramiranga é o destino perfeito para fugir do calor da região.

Próximo de Fortaleza, Guaramiranga possui um clima ameno e, dentre as atrações da cidade, há o Mirante do Pico Alto, que traz uma visão privilegiada da região. Além disso, os turistas podem fazer trilhas e ter um maior contato com a natureza também.