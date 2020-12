MANAUS – César Thiego Quara Rodrigues, 30 anos, foi brutalmente assassinado com vários disparos de arma de fogo na tarde desta sexta-feira, (4). O crime aconteceu na no conjunto Habitacional Viver Melhor 2, que fica no bairro Cidade de Deus, zona Leste de Manaus.

Segundo informações preliminares, Thiego era detetive particular e foi perseguido por dois homens em uma motocicleta que atiraram contra a vítima que morreu na hora. A polícia deve investigar o caso.