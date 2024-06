Detran-AM abre inscrições para Exame Psicológico nesta sexta-feira (07)

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) inicia, nesta sexta-feira (07/06), as inscrições para realização do exame psicológico para fins pedagógicos. Ele é um pré-requisito para os interessados em realizar o curso de Instrutor de Trânsito de Centro de Formação de Condutor (CFC).





Os interessados devem acessar o site de agendamento da instituição, o Detran Digital (digital.detran.am.gov.br/), clicar na opção “Agendamento”, preencher o formulário solicitado e apertar em “Exame Psicológico para fins Pedagógicos”.

Após agendamento, será feito o atendimento presencial onde ocorrerá a retirada da taxa no valor de R$ 146,73. Ao todo estão sendo disponibilizadas 250 vagas para o exame, com início dos atendimentos marcado para a próxima segunda-feira (10/06).

Os exames irão ocorrer na Escola Pública de Trânsito (Eptran), localizada no posto da instituição no Shopping Manaus Via Norte, bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus.