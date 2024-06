Prazo para inscrição no Enem 2024 encerra nesta sexta-feira

O prazo para os candidatos se inscreverem no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 encerra nesta sexta-feira (07/06). A data vale também para os pedidos de atendimento especializado. No Amazonas, os estudantes da rede estadual de ensino podem realizar as inscrições nos laboratórios de informática das próprias unidades de ensino, com auxílio da equipe pedagógica.





Por mais um ano, as escolas foram mobilizadas para incentivar, ainda mais, a participação dos alunos finalistas do Ensino Médio no Enem, como destacou o governador do Amazonas, Wilson Lima, ao falar sobre o acompanhamento pedagógico e disponibilização dos laboratórios de informática com acesso à internet aos estudantes que tiverem dúvidas sobre o processo, para fazer a inscrição no ambiente escolar.

“Em outro momento, esses alunos teriam que ir para uma lan house, teriam que ir para um outro espaço, para efetivamente fazer com que isso acontecesse. Hoje, eles fazem aqui na escola, graças a esse comprometimento do nosso governo com a educação”, afirmou o governador, ao acompanhar alunos finalistas da Escola Estadual Cid Cabral da Silva, zona norte de Manaus, realizando as inscrições.

Os alunos da rede pública de ensino, que estão na 3ª série do Ensino Médio e que ainda não se inscreveram, devem lembrar que têm direito a isenção e não pagam a taxa de R$ 85, como explicou a diretora do Departamento de Gestão Escolar (Degesc), da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, Aparecida Carvalho.

“Alunos da 3ª série estão isentos de pagar esse valor. Vale lembrar, que esse exame é a porta de entrada do nosso estudante para o ensino superior. Essa nota pode ser utilizada nas universidades públicas, assim como em outros programas do Governo Federal. Nossas equipes gestoras estão prontas para auxiliar os alunos com as inscrições nas escolas”, informou.

As provas do Enem serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro e, neste ano, os estudantes beneficiados pelo programa Pé-de-Meia, que comparecerem aos dois dias de aplicação do exame, incluindo eventual reaplicação nas situações excepcionais, terão direito a um incentivo extra de R$ 200 após a conclusão do Ensino Médio.

Como se inscrever

O processo se inicia na Página do Participante do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), enem.inep.govr.br/participante, onde o candidato precisa informar o número do CPF, data de nascimento, dados pessoais e endereço.

Após preencher essas etapas, é preciso indicar o estado e o município onde deseja realizar as provas. Em seguida, o aluno deve escolher se deseja que as cinco questões de língua estrangeira sejam em inglês ou espanhol.

Caso o estudante não tenha cadastro e senha no “gov.br”, é necessário que o login seja criado. Esses dados são utilizados na Página do Participante.

Ao finalizar, o candidato deve verificar se todos os dados solicitados estão corretos e enviar uma foto, conforme as orientações fornecidas pelo Inep.

Para solicitar atendimento especializado, o aluno deve informar, no ato da inscrição, qual auxílio necessitam. É possível pedir uma hora a mais para resolver as questões. O resultado final da solicitação fica disponível no dia 17 de junho.