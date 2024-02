Detran-AM inicia programação do ‘Detran Cidadão no Interior’, em Novo Aripuanã

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) iniciou, nesta quarta-feira (28/02), as ações do programa “Detran Cidadão no Interior”, desta vez no município de Novo Aripuanã (distante 227 quilômetros de Manaus), em parceria com a prefeitura municipal.





A programação terá duração de quatro dias, encerrando-se no sábado (02/03). A iniciativa conta com palestras e blitze educativas, além da entrega de 150 kits de segurança para mototaxistas – com capacete e colete – oriundos do projeto “Motociclista Legal”.

Nesta quarta-feira, ocorrem palestras para alunos das Escolas Municipais Dionéia Alves Mittouzo, Augusto Sá, Theodoro da Fonseca e Raimundo Diego Fonseca de Souza, na quadra poliesportiva Sadico Sá, localizada na travessa Novo Aripuanã.

Os temas abordados incluem“Os Principais Cuidados ao Dirigir um Veículo”, “AImportância do Processo de Habilitação como Oportunidade de Trabalho” e outra sobre o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Acidentes de Trânsito (Navat).

Ainda nesta quarta, o Detran-AM promove palestras voltadas aos guardas municipais intituladas “A Importância da Fiscalização no Dia a Dia”, “A Importância do Processo de Habilitação como Oportunidade de Trabalho” e a do Navat. O evento inicia às 17h, na Creche Municipal Camilo da Fonseca Gonçalves, localizada na rua Presidente Figueiredo,793, bairro Centro.

Seguindo a programação, às 19h30, será a vez dos mototaxistas receberem as palestras sobre o Navat, “A Importância da Fiscalização” e “A Importância da Profissionalização do Mototaxista”, também na Creche Municipal Camilo da Fonseca Gonçalves.

Entregas

Já nesta quinta-feira (29/02), será promovida, a partir das 9h, na quadra Sadico Sá, a entrega de 150 kits de segurança – contendo capacetes e coletes – além dos certificados aos guardas municipais que participaram das palestras realizadas no dia anterior.

Após a entrega dos kits e certificados, será apresentado o novo posto de atendimento do Detran-AM na localidade, situado na avenida 16 de Fevereiro, bairro Centro.

Seguindo a programação, ainda na quinta-feira, serão realizadas blitze educativas no centro da cidade, a partir das 17h, as quais passarão pelas ruas 19 de Dezembro e Álvaro Maia.

Já na sexta-feira (1º/03), a partir das 7h, será a vez das Escolas Estaduais Joaquim Canamary Gualberto, Guilherme Buzaglo, Lourival Holanda Saraiva Neto, Francisco Sá e Julieta Lopes de Albuquerque receberem as palestras orientativas, na quadra poliesportiva Joaquim Pereira de Oliveira, localizada ao lado da escola Julieta Lopes de Albuquerque. E no sábado (02/03), o Detran-AM encerra as ações educativas no município.