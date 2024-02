Adolescente de 16 anos que matou homem durante assalto no Santo Antônio é detido

A Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), cumpriu, nesta quarta-feira (28), mandado de busca e apreensão de um adolescente de 16 anos, por ato infracional análogo a homicídio qualificado que teve como vítima Adelilson de Souza Boscheto, que tinha 45 anos. O crime ocorreu no dia 8 de fevereiro deste ano, na rua Comendador Joaquim Gonçalves de Araújo, bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus.





As investigações conduzidas pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) apontaram que na ocasião do crime, o adolescente, juntamente com Lucas da Silva, 19, já preso, desferiram 34 facadas na vítima, e roubaram um veículo e um aparelho celular, que já foram recuperados.

Conforme a delegada Juliana Tuma, titular da Deaai, o adolescente chegou a ser capturado no dia 22 de fevereiro, juntamente com o outro infrator, no entanto, foi liberado por não haver ordem judicial contra ele.

“Posteriormente, o mandado de busca e apreensão foi decretado pelo Poder Judiciário, e cumprido pela Deaai nesta quarta-feira. O adolescente responderá por ato infracional análogo a homicídio qualificado, e ao término dos procedimentos, ele será encaminhado a uma unidade de internação provisória da capital”, disse a delegada.