Bi Garcia entrega veículo para escoamento de produção anuncia investimentos no Parintinzinho

Na terça-feira, 27 de fevereiro, o prefeito de Parintins, Bi Garcia, visitou a comunidade do Parintinzinho, localizada na divisa com o Estado do Pará, acompanhado pelos vereadores Telo Pinto, Fernando Menezes, secretário de Produção e vereador licenciado, Tião Teixeira, e do secretário de Obras, Albano Albuquerque. Durante a visita, Bi Garcia entregou um triciclo motorizado, destinado ao escoamento da produção e apoio local.





Além desse investimento, o prefeito anunciou melhorias significativas para a comunidade. O Parintinzinho receberá um sistema de abastecimento através do Programa Água no Jirau, uma nova escola em alvenaria com duas salas de aula, e a adaptação do antigo prédio escolar para abrigar os professores, com a construção de três suítes, sala e cozinha.

Bi Garcia enfatizou a importância dessas iniciativas para proporcionar condições adequadas aos professores residentes e destacou que essas ações visam melhorar a qualidade de vida na comunidade. Devido à localização geográfica, a comunidade enfrentava isolamento durante as grandes vazantes do rio Amazonas. Para superar esse desafio, a Prefeitura de Parintins inaugurou uma estrada que conecta o Parintinzinho à região da Serra da Valéria.

A abertura da via, iniciada no final de 2023 durante a maior seca registrada em Parintins, permite agora que os moradores do Parintinzinho se desloquem tanto pelo rio quanto pela estrada, eliminando definitivamente o isolamento em determinadas épocas do ano.

