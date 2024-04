“Sinésio Campos age como se não fosse do Partido dos Trabalhadores”, afirmam membros da executiva

O deputado Sinésio Campos (PT), não foi visto hoje (27) na reunião de homologação da pré-candidatura do ex-deputado federal, Marcelo Ramos, à prefeitura de Manaus e nem em outras reuniões importantes do partido no decorrer deste ano eleitoral.





Estranhamente ele estava em Borba, participando do lançamento da pré-candidatura de Toco Santana (União Brasil), ao lado dos principais opositores ao candidato petista em Manaus.

“Definitivamente, o deputado filiado ao PT é do União Brasil. Ele tem sido visto e fotografado em todas as reuniões do União Brasil, em explícito apoio aos candidatos da direita e opositores do PT no Amazonas”, confirma o membro da executiva municipal, Jorge Garcia.

Opositor ao PT

Para a direção direção municipal do PT, hoje Sinésio Campos é visto como opositor ao seu próprio partido nos municípios de Borba, Parintins, Manaus, Presidente Figueiredo. “Onde tiver uma candidatura petista sendo costurada lá está o deputado pronto para desfazer”, aponta Abel Vasconcelos.

Na foto, Sinésio se sentido à vontade em meio aos balões com as cores bolsonariastas, em Borba (foto).

Recentemente, o deputado foi o responsável por muitas desfiliações em Parintins, Borba, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva. Nestas cidades, o deputado impôs apoio às candidaturas de direita aos filiados do PT, o que resultou na saída de vários deles.

Reunião com a Federação

O Diretório Municipal vai levar a pré-candidatura de Marcelo Ramos à apreciação da Federação (PT, PV, PCdoB), na próxima segunda feira (29). Deste encontro deve sair o candidato único da Federação.

Pelo PCdoB, Eron Bezerra é o pré-candidato. O PV não apresentou ninguém. Para o presidente da Municipal, Valdemir Santana, Eron pode abrir mão da sua pré-candidatura em favor de Marcelo Ramos. “Tudo tende a consolidar-se desta forma”, destacou.

Sinésio Campos é do União Brasil?

Sinésio não deve participar da Reunião de segunda feira. É bem provável que esteja com passagem confirmada para outra reunião de partidos de direita, em qualquer parte do Estado.