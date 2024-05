Refinaria de Manaus é investigada por omissão de dados de produção de combustíveis

O Sindipetro do Amazonas entrou com uma ação civil pública contra o grupo Atem por não divulgar informações sobre a produção de combustíveis na Refinaria da Amazônia (Ream), enquanto a ANP também abriu autos de infração. A empresa atrasou o envio de dados de junho a dezembro de 2023 e não entregou os de janeiro a março de 2024. Isso levanta preocupações sobre a continuidade do refino na unidade e possíveis riscos de desabastecimento.





O Sindipetro suspeita que a refinaria tenha parado o processamento e agora atue apenas na distribuição de derivados importados. A ANP já abriu processos internos sobre o caso, mas não realizou fiscalizações presenciais na Reman de setembro a dezembro de 2023.

A Ream, antes Refinaria Isaac Sabbá (Reman), foi vendida no desinvestimento da Petrobras. O grupo Atem já controlava um terminal de importação na região, o que gerou preocupações sobre competição no acesso às bases de distribuição.

O desinvestimento foi parte de um acordo com o Cade para ampliar a competição no mercado de refino. A Anapetro pediu ao Cade o fim desse acordo, considerando que a gestão da Petrobras não planeja mais privatizar refinarias.

Fonte: epbr