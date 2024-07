Detran-DF apreende carro com 440 multas e R$ 73,1 mil em dívidas na Asa Sul

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) apreendeu um carro com 440 infrações de trânsito e R$ 73,1 mil em multas na Asa Sul, região central de Brasília, durante uma fiscalização de rotina na terça-feira (9). O veículo, registrado em nome de uma empresa, tem a maioria das multas por excesso de velocidade e seu último licenciamento foi pago em 2018. O carro foi levado ao depósito e só será liberado após o pagamento de todas as infrações. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, se o proprietário não retirar o veículo em 60 dias, ele poderá ser leiloado.





Além disso, o Detran-DF flagrou 42 motoristas dirigindo embriagados durante fiscalizações no fim de semana em Brazlândia, Ceilândia e Recanto das Emas. As operações resultaram em 250 abordagens e 230 testes de alcoolemia. Nos três dias de fiscalização, foram encontrados 11 motoristas sem habilitação, 10 com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de um mês, um com o direito de dirigir suspenso e 16 com motocicletas com escapamento adulterado. Ao todo, 21 veículos foram removidos ao depósito do Detran-DF.

Fonte: R7