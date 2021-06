Detran encerra campanha Maio Amarelo com a criação da Escola Pública de Trânsito

As ações do movimento Maio Amarelo foram encerradas na terça-feira (01/06), quando foi assinado um Termo de Cooperação Técnica entre o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc) para criação da Escola Pública de Trânsito do Amazonas (Eptran-AM).

A escola vai promover a educação de trânsito para mais de 300 mil alunos do ensino fundamental e médio da rede estadual de educação.

A assinatura era para ter ocorrido na última semana de maio, mas devido compromissos nas agendas dos representantes das pastas, ficou para esta semana.

O foco do movimento Maio Amarelo deste ano foram os acidentes de trânsito envolvendo motocicletas e os impactos causados na rede pública de saúde. Por conta disso, o Detran-AM desenvolveu várias atividades.

As ações começaram na abertura do Movimento, no início de maio, quando foi realizada uma transmissão pela internet resumindo as ações da campanha no Amazonas. Nesse dia, foi feita a soltura de balões em alusão às pessoas que faleceram em decorrência de acidentes de trânsito no Estado.

Uma das ações programadas para maio foi a iluminação das fachadas de prédios públicos na cor amarelo, além de balões publicitários com mensagens educativas e balões em forma de laço amarelo, que é o símbolo do movimento.

Concurso Cultural

Foi elaborado o Concurso Cultural para criação da nova Mascote do Detran-AM para representar a Eptran-AM. O concurso foi destinado a alunos da rede estadual de Ensino Fundamental, com idades entre 9 e 16 anos.

A mascote fará parte da Super Turma do Detran-AM, que reúne personagens usados nas ações de Educação para o Trânsito do Órgão. Atualmente, a Super Turma conta com a Faixa Maravilha, Capitão Capacete, Cinto Fantástico e Super Semáforo.

O concurso cultural foi prorrogado e as inscrições ainda podem ser feitas no site do Detran-AM (www.detran.am.gov.br).

Blitz Educativa

Durante todo o mês de maio foram realizadas blitze educativas nos principais cruzamentos da cidade e nos municípios de Manacapuru, Iranduba, Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus.

Na ação, a equipe de Educação de Trânsito do Detran-AM distribuiu kits com lixeirinha, álcool em gel e máscara para os condutores.

A equipe de Educação do Detran-AM ainda ministrou palestras para empresas e órgãos públicos como o grupo Eucatur, o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta), Companhia de Navegação da Amazônia (CNA), além do Centro Universitário do Norte (Uninorte).

Campanha publicitária

Para impactar e conscientizar a população sobre os altos índices de acidentes de trânsito fatais para vítimas envolvendo motocicletas, o Detran-AM também lançou uma campanha publicitária em rádios, TVs, jornais, internet e mídias “Out of Home” (painéis digitais e interativos, e outros).

Durante dez dias as peças publicitárias mostraram a importância do respeito às Leis de Trânsito, como foco no uso da motocicleta e das consequências do desrespeito às normas de condução.

Fiscalização

Durante o mês de maio, o Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) intensificou as fiscalizações nas ruas de Manaus.

Mais de mil condutores foram autuados por diversas irregularidades, sendo que 249 foram pegos por infrações relacionadas a Lei Seca (176 flagrados sob o efeito de bebida alcóolica e 73 por recusa ao bafômetro).

Os agentes do Neot ainda removeram mais de cem veículos nas operações de fiscalização no mês de maio.