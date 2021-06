Jovem de 18 anos é executado a tiros na Zona Sul de Manaus

Diego Mendes de Souza, de 18 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira (02). O crime aconteceu na rua Wilkens de Matos, bairro da Aparecida, Zona Sul de Manaus.

Segundo informações repassadas pela PM, Diego caminhava em via pública quando passou a ser perseguido por um carro, modelo Gol, de cor verde. Ao se aproximarem do jovem, criminosos que ocupavam o veículo efetuaram os disparos contra ele.

Segundo a 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Diego foi atingido com dois tiros no tórax e um na cabeça. A vítima ainda chegou a socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu no local. A polícia deve investigar o caso.