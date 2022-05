Dia das Mães: presentes de R$ 30 até R$ 150 para caber no seu bolso

Ainda pensando no que comprar para o Dia das Mães? O g1 fez uma seleção a partir dos guias de compra e reuniu mais de 30 sugestões para gostos diversos.

São itens de beleza, bem-estar, cozinha, decoração, jardinagem, lazer, livros, malhação e tecnologia.

As opções vão de R$ 30 a R$ 150, com preços pesquisados no início de maio em grandes lojas on-line.

Beleza e bem-estar

Batom Duo Lip Tint Escarlate Star – Eudora: preço médio de R$ 40 no início de maio.

Blush Me, Mari Saad – Océane: preço médio de R$ 70 no início de maio.

Bruma Facial Protetora – Quem Disse, Berenice?: preço médio de R$ 30 no início de maio.

Bruma Facial Resveratrol Marina Smith – Nada sem meu Vinho: preço médio de R$ 50 no início de maio.

Bruma Fixadora de Maquiagem Suelen Makeup: preço médio de R$ 65 no início de maio.

Caneta Delineadora Mariana Saad Océane: preço médio de R$ 45 no início de maio.

Delineador Líquido Boca Rosa Glam Line: preço médio de R$ 40 no início de maio.

Caneta Delineadora de Olhos Mariana Saad – Océane: preço médio de R$ 45 no início de maio.

Lip Tint Boca Rosa Payot: preço médio de R$ 30 no início de maio.

Lip Tint Mari Maria Acqua Tint: preço médio de R$ 30 no início de maio.

Massageador facial 3D Océane: preço médio de R$ 30 no início de maio.

Massageador Moon Cleaner Gama Italy: preço médio de R$ 70 no início de maio.

Massageador Roller Acte: preço médio de R$ 50 no início de maio.

Organizador de maquiagem Paramount: preço médio de R$ 70 no início de maio.

Organizador de maquiagem Amigold: preço médio de R$ 30 no início de maio.

Organizador de maquiagem giratório Topen Home: preço médio de R$ 100 no início de maio.

Porta batom FWB: preço médio de R$ 30 no início de maio.

Porta batom Novo Século: preço médio de R$ 50 no início de maio.

Porta pincel Paramount: preço médio de R$ 35 no início de maio.

Porta pincel Dello: preço médio de R$ 30 no início de maio.

Cozinha

Balança de cozinha Uny Home: preço médio de R$ 80 no início de maio.

Cortador de pizza Brinox: preço médio de R$ 45 no início de maio.

Cortador de pizza Tramontina: preço médio de R$ 30 no início de maio.

Kit Confeiteiro Unyhome: preço médio de R$ 40 no início de maio.

Kit Facas Tramontina: preço médio de R$ 145 no início de maio.

Kit de Facas Western: preço médio de R$ 50 no início de maio.

Kit para petiscos Bom Gourmet: preço médio de R$ 75 no início de maio.

Medidores Rita Lobo: preço médio de R$ 80 no início de maio.

Medidores Mimo Style: preço médio de R$ 100 no início de maio.

Decoração

Almofada nó Climaco: preço médio de R$ 50 no início de maio.

Espelho redondo com alça de couro RB Global Trading: preço médio de R$ 130 no início de maio.

Luminária 3D Braslu: preço médio de R$ 60 no início de maio.

Baseus LED Night Light: preço médio de R$ 100 no início de maio.

Memory board Plug Lar: preço médio de R$ 30 no início de maio.

Memory Board Multiart: preço médio de R$ 40 no início de maio.

Puff Dl Decor: preço médio de R$ 80 no início de maio.

Quadros decorativos Pri D’cora: preço médio de R$ 60 no início de maio.

Jardinagem

Kit com 4 ferramentas Tramontina: preço médio de R$ 55 no início de maio.

Regador Nove54: preço médio de R$ 45 no início de maio.

Regador Tramontina: preço médio de R$ 65 no início de maio.

Vasos autoirrigável Raiz: preço médio de R$ 30 no início de maio.

Lazer

Chopeira Portátil para Latas: preço médio de R$ 150 no início de maio.

Vinho branco seco Almadén Riesling Miolo: preço médio de R$ 30 no início de maio.Vinto tinto suave Fausto Violete Pizzato: preço médio de R$ 45 no início de maio.

Vinho tinto seco Cabernet Sauvignon Varietal Aurora: preço médio de R$ 70 no início de maio.

Matéria completa no g1.