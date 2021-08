Diálogos Pró-Castanha da Amazônia apresenta caminhos para acessar financiamento

Encontro deste mês apresenta mecanismo vantajoso para extrativistas acessarem crédito durante as próximas safras

Pode separar um espaço na agenda e mobilizar a sua rede! Nesta quinta (12/8), às 10h (Brasília) | 9h (Manaus), o Observatório Castanha-da-Amazônia (OCA) realiza mais uma rodada de Diálogos Pró-Castanha, apresentando “Caminhos para Ampliar o Financiamento da Cadeia de Valor”.

Como se organizar para acessar crédito nas próximas safras?

Quais arranjos se adequam à realidade de quem trabalha com castanha-da-amazônia?

Esta rodada é imperdível para castanheiros, castanheiras e suas organizações. Afinal, a dificuldade de acesso a recursos para custeio da atividade, capital de giro ou para investimentos de qualquer natureza, reduz fortemente as chances de se alcançar melhores preços e remuneração ao extrativista. Por isso, o tema financiamento é tão importante para a estruturação da cadeia produtiva.

Neste encontro, o OCA traz Carina Pimenta, do Instituto Conexões Sustentáveis, para apresentar os caminhos levantados no “Estudo sobre oportunidades de financiamento para a cadeia da castanha-do-brasil”, em especial o arranjo para a aplicação do PRONAF B para pessoas físicas.

Essa é uma linha de financiamento em que a maioria dos extrativistas se encaixa e que se assemelha ao microcrédito, com condições muito vantajosas. É uma solução em que a contratação do crédito é individual, mas o uso dos recursos pode ser coletivo dentro da associação.

O encontro também terá um debate com a presença de:

Francinaldo Lima, assessor técnico da Amoreri, onde estão se organizando para acessar essa modalidade do PRONAF

José Henrique da Silva, Coordenador-Geral de Financiamento à Agricultura Familiar do MAPA; e

Luiz Lourenço de Souza Neto, Gerente-Executivo de Pessoa Física do Banco da Amazônia

Encontro Tira-Dúvidas

Após o primeiro encontro de apresentação dos caminhos para o financiamento, o OCA promove no dia 27/08 um encontro de Tira-Dúvidas sobre acesso a crédito na prática, com especialistas do Instituto Conexões Sustentáveis, prontos para responder questões específicas dos interessados.

Fique ligado nas comunicações do OCA e não perca o primeiro encontro para ficar por dentro do assunto!

Boletim de Políticas Públicas do OCA | Financiamento

No último mês, o OCA publicou a terceira edição dos Boletins de Políticas Públicas. Nessa edição, apresentamos um resumo dos principais pontos relacionados ao ambiente regulatório e às políticas públicas para financiamento.