Prefeitura de Manaus entrega praça Nestor Nascimento à população

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), entregou, na noite desta sexta-feira, 6/8, a praça Nestor Nascimento, no bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul, totalmente revitalizada com novos bancos, paisagismo, mosaico e nova iluminação.

O titular da Semulsp, Sabá Reis, destacou a importância que a cidade vive em relação ao resgate de espaços públicos como ato de melhorias no visual da cidade, mas, também, de promoção ao bem-estar da população.

“A determinação do prefeito David Almeida é que ofertemos cada vez mais, áreas públicas de qualidade, voltadas às famílias manauaras, e um visual que cause impacto de beleza e cuidado urbano à cidade. Essa praça, além de proporcionar tudo isso, ainda tem uma simbologia de resgate social da história de um grande homem, que morou nessa região e atuou de forma positiva em benefício da sociedade”, destacou.

A praça leva o nome de Nestor Nascimento, morador do bairro Praça 14 de Janeiro, que se formou em direito pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), sendo um dos fundadores de um centro acadêmico e um dos pioneiros nas causas da população negra, mobilizando os amazonenses a participarem de movimentos sociais, por meio de suas organizações.

Para a família do homenageado, essa revitalização destaca além do resgate de uma área física que estava apagada, o resgate cultural de uma cidade. A prima de Nestor Nascimento, a moradora do bairro, Keila Fonseca, destacou o momento.

“Nestor foi um grande homem, ativista e defensor da cultura e das causas sociais. Resgatar esse local é um momento para nós da família, de muita honra. Somos gratos à prefeitura por isso”, ressaltou.

Além dessa praça, a Prefeitura de Manaus também está atuando em outras zonas da cidade. Em breve, a praça Barcelona, no bairro São José, zona Leste, deverá ser entregue à população, também revitalizada.