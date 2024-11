Diretor de colégio militar e PMs afastados após marcha com palavras de ódio

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra alunos de um colégio militar no Paranã, sul do Tocantins, entoando um canto com conteúdo violento enquanto marchavam. Entre os trechos, gritam: “Se eu não te matar, eu vou te prender” e “Vou invadir sua mente, não vou deixar você dormir”.





Assistir:

O governo do Tocantins retirou o diretor e os militares envolvidos e instaurou uma comissão para investigar o caso, classificando-o como “isolado”. Segundo comunicado, o episódio não reflete a prática das escolas cívico-militares do estado.

A Polícia Militar informou que a marcha era uma “atividade extracurricular pontual” e que um procedimento investigativo está em andamento. O diretor da unidade foi substituído para garantir imparcialidade na apuração.

O colégio, em publicação nas redes sociais, não iniciou a marcha e destacou ações sobre bullying e saúde promovidas pela Força Tática.

Fonte: Uol