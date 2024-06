Diretor terceirizado do Holanda sofre denúncia de assédio e ameaças a jogadoras (vídeo)

Em redes sociais atletas registraram falam de assédio, abandono e falsas promessas de um dirigente terceirizados do Holanda, Jones Xavier, que afirmou serem falsas as acusações





O Holanda é um dos dez clubes confirmados no Campeonato Amazonense Feminino 2024, mas que por conta das denúncias inclusive de familiares das meninas jogadoras, vive uma crise de credibilidade por isso.

Na noite da última quinta-feira (27), atletas contratadas para a disputa da competição denunciaram diretores do clube de assédio e ameaças. As denúncias foram feitas por meio de publicações nas redes sociais e por um boletim de ocorrência registrado contra Jones Xavier, um dos diretores terceirizados do clube acusado de assédio por uma atleta menor de idade.

Além disso, as jogadores afirmam que levaram os casos de assédio até a polícia e que isso causou as ameaças por parte de diretores do clube. Na publicação, as atletas pedem ajuda para voltar para suas casas.

De ontem para hoje (28), as atletas ‘fugiram’ da Vila Olímpica, segundo uma das mães das garotas, com a ajuda de assistentes sociais. “Elas foram atrás de uma Assistente Social que levou elas para um lugar “seguro” só que elas não tem a passagem para voltar pois nem Jones e nem o clube deram”.

Repercussão

O caso ganhou repercussão no Rio de Janeiro, com a mãe de uma das meninas, por nome de Geisa, mãe da Fabi, pedindo providência da procuradoria do Estado. Em uma das mensagens, ela diz que – “Elas pagaram a passagem para ir com promessas de salários e passagens para voltar e foi tudo ao contrário. Foi descoberto que elas pagaram porém ele conseguiu pela Fabi um avião do exército que foi de carona ou seja de graça. Temos todas as provas os prints dos assédios. Elas estava dormindo na vila olímpica sem segurança nenhuma”, disse a mãe da Fabi, por mensagem ao portal.

Boletim de Ocorrência

Como compartilhado pelas atletas no vídeo citado, foi registrado um boletim de ocorrência contra Jones Xavier por assédio a uma jogadora menor de idade. Segundo a denúncia, o diretor teria oferecido uma proposta para a atleta jogar fora do país em troca de uma massagem. Ainda segundo o BO, após negar a proposta, a jogadora foi informada que tinha uma multa a ser paga por conta da transferência e por esse motivo foi dispensada e informado que teria que retornar à sua cidade de origem.

O mesmo relato do boletim de ocorrência também foi publicado pela jogadora em uma rede social. Na publicação, a atleta afirma que o diretor acusado tentou convencê-la a ficar e ao saber do boletim de ocorrência registrado, disse que só compraria sua passagem de volta, caso ela retirasse a queixa. A jovem revela ainda que nunca recebeu nenhum valor em dois meses no clube.

Diretor nega acusações

Procurado pela reportagem, Jones Xavier negou todas as acusações de assédio, ameaças e falta de alimentação. O diretor do Holanda afirma ainda que registrou um boletim de ocorrência contra três atletas e que está tentando resolver a situação das passagens para as jogadoras retornarem a suas casas, mas que as mesmas não querem acordo.

Com o Portal Esporte Manaus

Vídeo denúncia

Mensagem de familiares das meninas no Rio de janeiro:

*Aí em Manaus tem umas meninas que foram chamadas para jogar no clube Holanda, chegando aí elas foram foram assediadas, importunação sexual por cara de dentro do clube , esse cara assediando uma das menores de idade ela com muito medo chamou as meninas para irem a delegacia e assim deixando a pessoa com ódio.

*As meninas descobriram que ele já tem nove passagens pela polícia, já foi preso por se passar por policial. Por tudo isso, ainda voltou para o clube ameaçando elas, elas foram de novo na Delegacia no Geral agora conseguiram uma medida protetiva porém ele ainda continua rondando o clube.

*Na presença dele, ele falou que elas vão ter que tirar a queixa, elas estão com muito medo pois ele falou que não irá dar as passagens pois elas não iram embora em quanto não retirarem a queixa.

Em local seguro

*Ele disse que tem muito conhecimento. Elas foram atrás de uma Assistente Social a qual levou elas para um lugar “seguro” só que elas não tem a passagem para voltar pois nem ele e nem o clube deu.

*Elas estão sem dinheiro apavoradas sem segurança no qual não tem uma viatura para a segurança delas. Ela querem voltar porém tem meninas que não tem dinheiro para voltar e as outras estão com medo de vir e as outras que ficarem sofrerem represálias.