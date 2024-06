Banzeiro provocado por lancha indo a Parintins está derrubando casas no Amatari, em Itacoatiara

Lanchas usam ‘atalho’ e preocupam moradores no Novo Remanso





Com o grande fluxo de turistas indo para o Festival Folclórico de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), muitas lanchas usam um “atalho” e passam pela comunidade Nossa Senhora de Fátima (Amatari), acima de Novo Remanso, em Itacoatiara (a 175 quilômetros de Manaus).

Os moradores estão reclamando muito do banzeiro que as lanchas provocam, comprometendo a segurança dos moradores e as estruturas das casas construídas sob pontões de madeira.

Alguns comunitários até abandonaram as casas e flutuantes devido ao grande número de lanchas que passam pela região. Os residentes temem que possa acontecer até mesmo uma tragédia no local.

As lanchas estão passando uma seguida da outra, em alta velocidade. Isso acaba com a estrutura das casas e flutuantes localizados no Amatari. O “banzeiro” é forte e as casas acabam sendo derrubadas.

Famílias e comerciantes da área estão desesperados e fazem um apelo para que as autoridades fiscalizem as lanchas que vão para Parintins nos próximos dias.