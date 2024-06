Festival de Parintins 2024: Arte originária brilha na Feira de Artesanato Indígena

Durante o 57º Festival de Parintins, a 369 quilômetros de Manaus, a cultura indígena se destaca na 5ª edição da Feira de Artesanato Indígena. O evento, que começou na quinta-feira (27/06) e vai até domingo (30/06), é uma iniciativa do Governo do Amazonas por meio da Fundação Estadual dos Povos Indígenas do Amazonas (Fepiam).





Com 73 stands, artesãos de diversas regiões do estado apresentam suas obras aos visitantes da “Ilha Tupinabarana”, aos torcedores dos bois Caprichoso e Garantido, e aos residentes de Parintins. Todos os itens à venda são produzidos artesanalmente, destacando a riqueza cultural e a habilidade manual dos povos indígenas do Amazonas.

Entre as etnias presentes na feira estão Sateré-Mawé, Tikuna, Baré, Mura, Hexkaryana, Kokama, Munduruku, Piratapuya, Baniwa, Marubo, Miranha, Mayuruna e Wai-Wai. Os artesãos vieram de municípios como São Gabriel da Cachoeira, Benjamin Constant, Rio Preto da Eva, Tefé, Careiro da Várzea, Nhamundá, Barreirinha, Parintins, e também da capital, Manaus.

“A feira é uma vitrine para o talento e a cultura dos nossos povos indígenas. O espaço permite que mais visitantes conheçam e valorizem o artesanato indígena, além de contribuir para a economia das comunidades envolvidas”, destacou o diretor-presidente da Fepiam, Nilton Makaxi.

Além da exposição de artesanato, a feira oferece serviços de pintura corporal e uma mostra de quadros realizados por indígenas de Barreirinha, a 331 quilômetros de Manaus.

“Essa edição promete ser um ponto alto do festival, oferecendo uma imersão na cultura indígena, por meio das diversas formas de arte e expressão presentes no evento”, projetou o diretor-técnico da Fepiam, Joabe Leonam.

A Feira de Artesanato Indígena está montada ao lado direito da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, no Centro de Parintins, e fica aberta das 8h às 22h até domingo (30/06).