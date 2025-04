Diretora de creche é acusada de maus-tratos contra bebê de 11 meses em Manaus

MANAUS | A diretora da creche Aconchego do Bebê, localizada no bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus, está sendo acusada de maus-tratos após um vídeo de câmeras de segurança registrar uma ação violenta contra uma bebê de 11 meses.





As imagens, captadas na tarde desta terça-feira (22), mostram quatro bebês em uma sala escura durante uma atividade. Em determinado momento, uma das crianças começa a chorar. É quando Maria do Socorro Rocha Chagas, diretora da unidade, entra no local e retira a bebê de forma brusca, puxando-a pelo braço e levando-a para fora da sala.

O pai da criança, ao tomar conhecimento do vídeo, foi até a creche para pedir esclarecimentos, mas afirmou que não foi recebido por Maria do Socorro. A família, indignada com a situação, informou que irá registrar um Boletim de Ocorrência (BO) e buscar providências legais.

Até o momento, a direção da creche não se pronunciou sobre o caso, que deverá ser investigado pelos órgãos competentes, incluindo o Conselho Tutelar e a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

