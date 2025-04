Santa Etelvina/CETI João Braga vence o Amazonense Juvenil Feminino de Handebol

Depois de uma maratona de jogos no feriadão, a equipe da Liga de Santa Etelvina/CETI João dos Santos Braga conquistou com todos os méritos o Campeonato Amazonense de Handebol da categoria Juvenil Feminino 2025. Os jogos aconteceram no período de quinta-feira (17/04) e segunda-feira (21/04), no ginásio do Atlético Rio Negro Clube, em Manaus.





Para chegar à conquista, o time liderado pelo professor Rosinaldo Santos obteve quatro vitórias. Primeiro superou a forte equipe de Urucará (que inclui atletas de Barcelos no elenco), depois passou pela seleção de São Sebastião do Uatumã, emendou com um triunfo sobre o Rio Negro (reforçado com quatro jogadoras de Roraima) e, por fim, fechou a campanha com uma vitória sobre o HCM/IEDI/Manauara.

“O saldo do campeonato é muito positivo. Saímos invictos, apesar das ótimas concorrentes e fizemos bons jogos. Foi possível colocar todas as atletas em quadra, rodar bastante a equipe, variar a defesa, e colocar em prática movimentações ofensivas. Além disso, a equipe teve tranquilidade para superar os momentos ruins, de nervosismo e fechar os jogos com serenidade, por tudo isso, estou muito satisfeito com o desempenho delas”, disse o comandante do Santa Etelvina/CETI João Braga.

A equipe campeã foi composta pelas goleiras Thammyny e Emanuele, e as jogadoras Laís Jamile, Ana Luiza, Joane, Ana Júlia, Bruna, Daniela, Mayara, Thaylla, Randhara, Thalyta, Maíra, Bruna G, Karoline e Thamella.

Outros destaques

O pódio com as melhores equipes do Campeonato Amazonense de Handebol Juvenil Feminino 2025 foi completado pelas seleções de Urucará (vice-campeão) e São Sebastião do Uatumã (terceiro colocado).

O presidente da Liga de Handebol do Amazonas (Liham), professor Jefferson Oliveira, também premiou na rodada de encerramento do campeonato os destaques individuais. As premiadas foram Paola Tovar (melhor jogadora, Rio Negro), Jamilly Raquelli (melhor goleira, Urucará) e Ana Júlia (artilheira com 32 gols, Santa Etelvina/CETI João Braga).