DNIT autoriza obras na BR-319

As obras em um trecho da BR-319 foram autorizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). A Portaria com a autorização ja está publicada.





O trecho em questão é o C, que se estende do quilômetro 198 ao 218. As obras serão realizadas próximo à comunidade do São Sebastião do Igapó Açu, entre Borba, Manicoré e Beruri.

O trecho já teve as obras iniciadas em 2020. No entanto, por falta de licenciamento ambiental, os trabalhos foram embargados.

Atualmente, apenas 400 quilômetros da BR-319 estão asfaltados, abrangendo 200 quilômetros entre o os municípios de Careiro da Várzea e Careiro Castanho, além de Humaitá (AM) a Porto Velho (capital de Rondônia).

