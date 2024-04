Expedições Científicas da Iniciativa Amazônia+10 encerra inscrições em 29 de abril

Pesquisadores interessados em concorrer à Chamada Pública Nº 004/2023, da Iniciativa Amazônia +10 – Expedições Científicas, podem submeter suas propostas até 29 de abril. Para este edital, o Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), destina até R$ 2 milhões de reais.





A Chamada Pública é oferecida em parceria com o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Conselho Nacional de Secretários para Assuntos de Ciência Tecnologia e Inovação (Consecti), com o objetivo de incentivar a realização de expedições científicas multidisciplinares, como um instrumento importante para a organização das coletas em torno de perguntas de pesquisas científicas relevantes para a região amazônica.

Além consolidar parcerias institucionais de pesquisa entre organizações amazônidas e de fora da região, a Chamada da Iniciativa Amazônia +10 – Expedições Científicas apoia expedições científicas regulares, com foco prioritário nas áreas ambientais protegidas das regiões amazônicas, ampliando o conhecimento acerca da sociobiodiversidade local.

Inscrições

As propostas devem ser submetidas inicialmente ao CNPq por meio da Plataforma Integrada Carlos Chagas, em https://carloschagas.cnpq.br/, por pesquisador responsável com vínculo formal com instituição sediada em um dos estados da Amazônia Legal.

Após o resultado preliminar da chamada, a Fapeam solicitará que os pesquisadores aprovados no processo de seleção do CNPq submetam uma versão das propostas no Sistema de Informação e Gestão de Projetos da Fapeam (SigFapeam) para análise final.

Para saber mais informações, acesse os links: