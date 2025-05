DNIT lança edital para recuperação da IP4 de Tefé

Já está publicado o edital licitatório para execução de obras de readequação e recuperação naval e civil na Instalação Pública de Pequeno Porte (IP4), localizada no lago de Tefé (a 525 quilômetros de Manaus). O processo licitatório aceitará propostas até o dia 28 de julho, exclusivamente por meio do portal eletrônico www.gov.br/compras.





De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), as intervenções envolvem a elaboração dos projetos básicos e executivos de engenharia, além da elaboração do “As Built”, documento que registra todas as alterações realizadas durante a execução da obra. Na visita técnica de inspeção ao local, foi constatada a necessidade de implantação de um novo sistema portuário, com capacidade compatível à demanda atual das operações.

Adicionalmente, seguindo as normas da Autoridade Marítima (NORMAM-202/DPC), também foi definida a substituição integral das chapas de fundo, costado e espelho de popa da estrutura naval (cais flutuante), devido ao desgaste avançado identificado nessas superfícies metálicas pelo seu tempo de uso.