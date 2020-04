Dono de embarcação é preso em flagrante transportando passageiros em Manicoré

O dono de uma embarcação e um comandante foram detidos na tarde deste domingo (5), no porto de Manicoré, município a 330 km de Manaus, ao serem flagrados descumprindo a medida do Governo do Amazonas que determina a suspensão do transporte fluvial de passageiros e aglomeração nesse período de pandemia.

Segundo informações da polícia militar do município, eles realizavam uma fiscalização no porto quando perceberam que o barco São Sebastião, que faz o trajeto da entre as cidades de Porto Velho (RO), Humaitá (AM) e Manicoré (AM), estava transportando vários passageiros descumprindo o decreto estadual.

Ainda de acordo com a polícia, o proprietário do barco autorizou o desembarque dos mesmos sem que estes passassem pela fiscalização e o monitoramento das equipes de saúde local, causando transtornos e riscos a população do município.

Diante dos fatos o proprietário e o comandante da embarcação foram conduzidos e apresentados ao 72° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar esclarecimentos

Fonte: Portal RN Notícias