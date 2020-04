Carros de som e viaturas da PM reforçam a importância do isolamento social

O Governo do Amazonas iniciou, no último final de semana, um trabalho de conscientização em todas as zonas de Manaus, utilizando carros de som volantes e viaturas da Polícia Militar. O objetivo da ação, que estabelece um contato mais próximo com a população, é alertar sobre os riscos de não se seguir as recomendações de manter-se em isolamento social, para conter a proliferação do novo coronavírus (Covid-19). A medida faz parte do pacote de ações que busca intensificar o trabalho de orientação no enfrentamento à pandemia.

Os carros de som volantes começaram, no último sábado (04/04), a circular nos bairros de Manaus, onde a incidência do coronavírus é mais alta. Divididos por áreas e turnos, os veículos estão nas ruas durante toda a manhã e tarde, divulgando mensagens que enfatizam que a melhor forma de proteção é ficando em casa.

O comunicado frisa que um dos grandes riscos é que todos precisem, ao mesmo tempo, do sistema de saúde, de forma que não haja possibilidade de atender à demanda. A mensagem ressalta, ainda, que a recomendação de isolamento social é feita no mundo inteiro, para que o vírus para de circular e o sistema de saúde não atinja o limite.

O efetivo da Polícia Militar do Amazonas reforça a conscientização à população por meio do sistema de som das próprias viaturas, que circulam em todos os bairros de Manaus.

Conforme decreto estadual, segue restrito, até o dia 15 de abril, o funcionamento do comércio e de serviços considerados não essenciais, sendo mantida a suspensão do atendimento ao público em geral de todos os restaurantes, bares, lanchonetes, praças de alimentação e similares. A suspensão das aulas presenciais na rede pública estadual em todo o Amazonas permanece até o dia 30 de abril.

A população pode denunciar o descumprimento do decreto governamental acionando as forças de segurança por meio do 190.