Grupo divulga pancadão no Facebook e PM ‘confirma presença’

Apesar do decreto de quarentena em São Paulo, organizadores de bailes funks continuam divulgando eventos nas redes sociais. Em uma publicação no Facebook, um grupo anunciou um “bailão” para o próximo dia 21.

“Será o aniversário de Cidade Tiradentes e o bailão vai ser na Rua da Sorte. Quero ver lotação máxima”, diz o convite. O post foi compartilhado por um Policial Militar que “aceitou o convite”.

“Obrigado pelo convite. Estaremos lá. Já confirmei a presença no evento. Chegaremos primeiro que o coronavírus”, escreveu um PM da Força Tática.

Na página do evento, o Facebook mostra um alerta e pede aos jovens que evite aglomerações. “Cabe a todos nós ajudar a conter a disseminação da COVID-19. Todos, incluindo pessoas jovens e saudáveis, devem evitar aglomerações neste período. Acompanhe as diretrizes de saúde pública do site saude.gov.br”, diz a mesnsagem.

Fonte: ISTOÉ