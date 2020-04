Jonas Castro é o novo prefeito de P. Figueiredo, Romero está fora

O vereador Jonas Castro (PSD), presidente da Câmara de Presidente Figueiredo, é o novo prefeito do município de Presidente Figueiredo até que se realize nova eleição municipal para o cargo. Jonas assume o cargo de prefeito interinamente.

A decisão de cassar o mandato do prefeito Romeiro Mendonça e do vice-prefeito Mário Abrahão, de Presidente Figueiredo, aconteceu no último dia 03 de abril, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por abuso do poder econômico nas eleições de 2016. O TSE segue a decisão do colegiado do Tribunal Regional Eleitoral (TER-AM).

Romeiro estava ainda no cargo por força dessa liminar, conseguida dez dias depois da cassação de mandato pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE).

A decisão do TSE é para que Romeiro e Mário sejam afastados imediatamente dos cargos.

A decisão do ministro relator do TSE, Luis Felipe Salomão cassa a liminar concedida em favor do prefeito pelo vice-presidente do TRE/AM, desembargador Jorge Manoel Lopes Lins, no dia 06 de abril, deste ano.

A sentença saiu no dia 03 de abril e publicada no Diário Eletrônico do TSE, nesta segunda feira (06/04).

