Dorival indica novo trio de ataque do Brasil com Endrick na reserva contra EUA

O técnico Dorival Júnior definiu mudanças significativas para a Seleção Brasileira no amistoso contra os Estados Unidos, que acontecerá nesta quarta-feira (12). Apesar de ter sido o autor do gol da vitória por 3 a 2 sobre o México, Endrick continuará entre os reservas. O treinador planeja mexidas em todos os setores, incluindo um novo trio de ataque, com Rodrygo e Raphinha entre os titulares após serem poupados no primeiro amistoso.





Para a partida, Bento será o titular no gol, com Marquinhos e Beraldo formando a zaga, enquanto Danilo e Wendell ocuparão as laterais. No meio de campo, João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá devem compor o setor, com Rodrygo, Raphinha e Vini Jr formando o ataque. As informações são da ESPN.

Durante o treino aberto à imprensa, Dorival organizou uma sessão em campo reduzido com uma linha defensiva de quatro homens enfrentando quatro jogadores de características ofensivas, sob os olhares da lendária Marta, camisa 10 do Orlando Pride, que visitou a Seleção nesta segunda-feira.

A estratégia de Dorival e sua comissão técnica é promover um rodízio para que todos os jogadores obtenham minutagem próxima dos 90 minutos ao longo dos amistosos.

Brasil e Estados Unidos se enfrentarão no Camping World Stadium, em Orlando, às 20h (horário de Brasília). A Seleção Brasileira está no Grupo D da Copa América, junto com Colômbia, Paraguai e Costa Rica. A estreia será contra a Costa Rica no dia 24 de junho, às 22h (horário de Brasília), em Los Angeles.

Fonte: Terra